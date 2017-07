Tolv gonger så mange private helseforsikringar på ti år

Ifølgje tal frå Finans Norge hadde meir enn ein halv million nordmenn behandlingsforsikring ved utgangen av 2016. Det er nesten tolv gonger så mange som i 2006, skriv Aftenposten .

Hittil er det bedriftsavtalar som har stått for brorparten av veksten. Dei største leverandørane opplyser at 80 til 90 prosent av forsikringane er kollektive avtalar.

Forskar Karl-Gerhard Hem i Sintef seier det blir feil å samanlikna behandlingstida gjennom privat forsikring med gjennomsnittleg ventetid i det offentlege, fordi den gjennomsnittlege ventetida i det offentlege skjuler store variasjonar.

– Lengre ventetider for veldig lågt prioriterte lidingar vil vera med å trekkja opp snittet, seier han.

Han peikar på at folk får rask behandling for alvorleg sjukdom i det offentlege helsevesenet. Forskaren har i to omgonger sett på samanhengen mellom privat forsikring og sjukefråvær. Han har ikkje funne bevis for at forsikringane er med på å redusera ventetida.

– Bedriftene vi såg på som hadde sett ein nedgang i sjukefråværet, hadde gjort større omstruktureringar og intensivert oppfølgingen av dei sjukmelde. Helseforsikringa utgjorde ein svært liten del av biletet, sjølv om mange meinte slike ordningar hadde stor effekt, seier Hem.

