Tre personar tiltalt for å ha tent på Selje hotell

– Dette er ein veldig alvorleg tiltale. Vi meiner dei har tappa hotellet for midlar sidan dei kjøpte hotellet i 2014. Alle tre er tiltalte for å ha delteke eller vore med i planlegginga av brannen, seier politiadvokat Magne Nyborg til Bergens Tidende .

I februar i år tilstod direktøren å ha tent på hotellet sitt, som brann ned til grunnen 25. i november i fjor. Direktøren tilstod då at han hadde køyrt i eins ærend frå Stockholm for å sette fyr på hotellet.

– Vi meiner hotellsjefen og styreleiaren var saman om det. Dei køyrde frå Sverige og tilbake same natt, i eit forsøk på å skaffe seg alibi. Kjøkkensjefen har vore med i planlegginga, seier Nyborg til avisa.

Politiet konkluderte frå byrjinga av med at hotellet var tent på sidan det blei funne fleire bensinkanner i nærleiken. Tre brør blei ei veke etter brannen sikta og varetektsfengsla. Dei tiltalte sit framleis i varetekt.

Brørne skal ifølgje politiet ha tappa hotellet for verdiar. Påtalemakta meiner at hotellsjefen og styreleiaren har brukt fleire millionar kroner av pengane til selskapet på utgifter som ikkje har noko med hotelldrifta å gjere. Ifølgje politiet har over 200.000 kroner blant anna blitt brukt på det private forbruket til kjøkkensjefen.

Den svenske familien tok over hotellet i januar 2014, men etter kort tid fekk hotellet økonomiske vanskar. I ettertid er det komme fram at hotellet hadde gjeld på 16 millionar kroner, men at det var fullforsikra.

Rettssaka mot dei tre brørne skal gå i starten av september.

