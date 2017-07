Knoppsvana «Havnesjefen» i Os må truleg bøte med livet likevel

Landbrukskontoret i Os kommune vedtok i juni at den etter kvart så berømte svana med tilhald i hamnebassenget i Os i Hordaland skal bli avliva.

Vedtaket blei gjort etter at svana, etter fleire andre uheldige episodar, gjekk til angrep på ei jente som bada saman med fleire andre barnehagebarn.

Fleire har i ettertid engasjert seg for å finne eit alternativ til avliving, og Frode Storetvedt på Tysnes søkte Miljødirektoratet om å flytte svana til eit 1,400 kvadratmeter stort område han disponerer.

I avslaget skriv direktoratet, ifølgje NRK , blant anna at flytting av svana til ein annan fri stad i naturen vil vere ueigna, og at svana då vil dra tilbake til Os. Direktoratet påpeiker også at fanging og å halde dyr i fangenskap ikkje er ein ønskt måte å løyse situasjonar med uønskt dyreåtferd.

– Eg er ikkje overraska. Dette er ein prinsippsak frå direktoratet. Sjølv om fagfolk som ornitologar, veterinærar og ekspertar frå Tyskland meiner at flytting er eit godt alternativ, vel dei at prinsippet om at ville dyr ikkje skal vere i fangenskap gå føre, seier Storetvedt.

Bjørnefjorden landbrukskontor i Os har høve til å klage på vedtaket.

(©NPK)