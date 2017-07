Mann stal lovsamling frå retten – må i fengsel

Mannen skal ifølgje dommen ha forsynt seg med eit stempel med stempelpute, ein fjernkontroll og ei lovsamling frå Bergen tingrett, skriv Bygdanytt.

Det hindra han derimot ikkje i å gjere seg skuldig i fleire lovbrot, og mannen fekk ein tiltale på 39 punkt mot seg. To av tiltalepunkta fall frå, men han blei funnen skuldig på dei 37 andre. Dette omfatta blant anna forretningstjuveri, narkotikakriminalitet og køyring i rusa tilstand.

Mannen, som er i 20-åra, er dessutan stoppa fire gonger av politiet for å køyre utan sertifikat. Retten konkluderte med at han misser førarretten for alltid.

Mannen er domfelt ni gonger tidlegare. Også då dreidde det seg i stor grad om vinningskriminalitet. I tillegg til fengselsstraffa på åtte månader må han betale 5.000 kroner i bot.

