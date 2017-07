Ordførarar i Hedmark vil ha eiga ulveundersøking

Regjeringa og miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) har fått i oppdrag frå Stortinget å syta for ei utgreiing av det genetiske opphavet til den norske ulvebestanden, og har etter 13 månader gjeve oppdraget til tre amerikanske forskarar.

Ordførarane i Trysil og Elverum har likevel så lita tiltru til Helgesen og co. at dei ønskjer å bruka pengar frå staten til å finansiera eit eige forskingsprosjekt, skriv VG.

– Stammar ulven frå ein garasje i Latvia? Eller er han ein del av ei ulvestamme vi er forplikta til å ta vare på, spør ordførar Erik Sletten (SP) i Trysil.

Også Høgre-ordførar Erik Hanstad i Elverum er med på ideen. Han meiner det er viktig med eit prosjekt uavhengig av regjeringa.

Ulvekommunane har fått tilbod 20 millionar kroner frå regjeringa til såkalla «avbøtande tiltak», og ordførarane ønskjer å bruka desse pengane til sitt eige prosjekt.

Det er gruppeleiar for Høgre i Trysil, Anders Nyhus, som har teke initiativet. Han grunngjev forslaget med at ein slik studie må vera heilt uavhengig for at han skal vera truverdig.

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet seier det er synd at kommunane ikkje har tillit til Miljødirektoratet, men meiner det er liten grunn for kommunane til å vera urolege.

