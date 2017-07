Stoltenberg skildra frykt og avmakt på 22. juli

I fjor varsla blant anna støttegruppa etter 22. juli-hendingane at dei ønskte å tone ned markeringane av dagen i åra fram mot tiårsdagen for angrepa i regjeringskvartalet og på Utøya i 2011.

Eitt ledd i markeringa i år er vitnesamtaler i regi av 22. juli-senteret. Utøya-overlevande Lara Rashid, pårørande Merethe Stamneshagen, brannmann Kåre Hoel og dåverande statsminister Jens Stoltenberg delar sine erfaringar frå den lagnadstunge dagen.

Stoltenberg måtte gøyme seg

Stoltenberg skildra avmakta og desperasjonen han følte i timane etter meldingane om angrepa strøymde inn.

Han fortalde om minutta frå han sat heime i statsministerbustaden bak Slottet høyrde eit drønn langt unna til rådgivar Sindre Beyer ringde og fortalde at det hadde funnet stad ein eksplosjon. Kort tid etter ringjer Arvid Samland, som også var rådgivar for Stoltenberg ved kontoret til statsministeren.

– Då var kaoset totalt, sa Stoltenberg. Han blei frakta i tryggleik i bomberommet til statsministerbustaden i tida etter bombeangrepet i regjeringskvartalet. Sikkerheitspersonell informerte statsministeren om at det ofte kom eit sekundært angrep, som dei frykta ville vere retta mot han.

Rundt to timar seinare starta skytinga på Utøya, der den då 16 år gamle Lara Rashid var på politisk sommarleir saman med storesystera Bano. Anders Behring Breivik gjekk rundt på den vesle øya i Tyrifjorden og drap 69 menneske, dei fleste unge, engasjerte politikarspirer i AUF, blant dei Bano Rashid.

– Viktig å lytte

– Det er viktig å lytte til forteljingane frå dei som var der og blei råka og frå dei som sat med nasjonalt ansvar. Vi hugsar og forstår betre gjennom dei, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i innleiinga til vitnesamtalen mellom Stoltenberg og Rashid fredag.

Han peiker på at ein må sjå dei personlege historiene i den store samanhengen.

Dei to representerer opplevingar frå 22. juli frå svært ulike perspektiv. Stoltenberg representerte demokratiet som blei angripe, mens Rashid blei eit mål på grunn av politisk engasjement. Statsministeren blei vitne til at katastrofen utfolda seg, mens Rashid stod midt i stormens auge.

– Reagerte på autopilot

Lara Rashid skildra flukta frå gjerningsmannen etter at skota byrja å hagle på Utøya.

– Eg byrja å symje, men så snudde eg og sumde tilbake fordi eg er så dårleg til å symje, fortalde ho. Etter det søkte ho og fleire andre tilflukt i ei grotte ved vatnet.

– Der slo eg meg til ro med at det som skjer, skjer, fortel Rashid. Ho skildrar til liks med Stoltenberg ei kjensle av avmakt som varte lenge etter at angrepet var over.

– Eg reagerte på autopilot. Det er når ein blir redda at det ein ikkje har kontroll på kjem.

Ho eksemplifiserer med bussane med overlevande som kom til Sundvollen hotell, der dei ramma og deira pårørande hadde samla seg og det store talet på døde, sakna og uidentifiserte. Heile tida heldt ho fast i håpet om at systera skulle vere i live.

Omsorg og trøyst

Stoltenberg fortel NTB at arrangement som vitnesamtalene er ein måte fellesskapet kan vise omsorg og trøyst for dei som blei råka og pårørande etter angrepa i 2011.

– Det er ein viktig del av historia og identiteten til Noreg. Når åra går, er det viktig at det blir markert på ein eller annan måte, rundar han av.

Laurdag blir det halde formelle minneseremoniar for dei 77 menneska som blei drepne i regjeringskvartalet og på Utøya, med blant anna kransenedlegging på Utøya.

(©NPK)