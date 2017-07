Stor mangel på farmasøytar – 100 ledige stillingar heile tida

I år var det 288 søkjarar på farmasistudiet fordelt på 92 studieplassar. Det er 20 fleire søkjarar enn i 2016. Trass auka interesse og behov blir det ikkje oppretta fleire studieplassar. Dei siste åra har studietilbodet vore konstant, følgje Samordna opptak .

– Det er ein stor mangel på farmasøytar. Berre i det private går ein ut frå at det alltid er 100 ledige stillingar, seier leiar i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Eline Larsen, til Avisenes Nyheitsbyrå (ANB) .

Larsen understrekar at foreininga ønsker at det kjem fleire studieplassar for å dekke behovet etter farmasøytar både hos offentlege og private aktørar.

Ein av grunnane til at behovet for farmasøytar har auka, er eit nytt regelverk som krev at institusjonar skal ha ein lækjarmiddelgjennomgong ein gong i året. Fleire kommunar har begynt å tilsetje egne kommunefarmasøytar, grunna regelverket.

