Ap lovar yrkesfagmilliard

Arbeidarpartiet (Ap) lovar å løyve minst ein milliard kroner i neste periode for å styrke yrkesopplæringa og sikre nok læreplassar. Planen inneber også eit tettare samarbeid mellom staten, skuleeigarane og partane i arbeidslivet. Midlane vil blant anna gå til å oppdatere utstyr og få til ei ordning med praksistilskot.

Partiet lanserer også ei tiltakspakke der dei blant anna vil opprette fleire studieplassar for å hindre at unge blir ståande utanfor arbeidslivet.

– Dersom unge menneske blir ståande utanfor arbeid og opplæring for lenge, så kan dei bli ståande ute heile livet. Som samfunn har vi ikkje råd til det. Derfor går Arbeidarpartiet (Ap) til val på ei brei pakke for å få unge inn i arbeidslivet, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Dei sju tiltaka som Ap lanserer skal sikre at unge får kompetanse for framtida, at dei får hjelp til å komme inn i arbeid, og at dei får tilrettelegging ved behov. Blant anna skal fleire lærarar per elev, fleire studieplassar og finansiering av fleire tiltaksplassar bidra til det.

