Mann melde falske pengar han sjølv hadde kjøpt til politiet

– Han har ikkje prøvd å bruke dei falske pengane, seier politioverbetjent Lars Morten Lothe i Vest politidistrikt til Bergens Tidende .

Mannen betalte fleire tusen kroner for dei falske setlane like før helga, men forstod fort at dei «ikkje verka». Då melde han saka til politiet. Politiet vil ikkje fortelje korleis mannen avslørte at pengane var ubrukelege.

– Vi vil åtvare mot å la seg freiste til kjapp forteneste ved å kjøpe falske pengar, for det blir ofte ikkje noko av, seier politioverbetjenten. Dei jobbar no med å finne ut kor dei falske setlane kjem frå.

(©NPK)