Norsk olje og gass vil ha maritime reglar for plattformfjernarar

I praksis fører det til timelønn på ned mot 35 kroner og opptil tolv vekers skift, skriv Klassekampen.

– Vi meiner reglane er klare og tydelege. Maritime reglar gjeld for maritim verksemd, seier Knut Thorvaldsen, viseadministrerande direktør i Norsk olje og gass.

Avisa har tidlegare skrive om dei som jobbar med å demontere olje- og gassplattformer og om dei skal reknast som oljearbeidarar eller som sjøfolk. Fjerningsarbeid utført av kranfartøy hamnar mellom petroleumslova og arbeidsmiljølova.

Norsk olje og gass meiner dei maritime reglane må gjelde.

– Desse fartøya kjem inn og sørgjer for fjerning. I den grad dei jobbar på plattform, så er det knytt til den aktiviteten som fartøyet er der for å gjere, som er å vere der i maritim verksemd. Det er berre i korte periodar fartøyet er der for å jobbe, seier Thorvaldsen.

Petroleumstilsynet har eit anna syn på saka. Tilsynet meiner at arbeidarar som bevegar seg frå skipa og over på plattformene, skal ha norske arbeidsvilkår.

