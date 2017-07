Nytt håp for «Havnesjefen» i Os

Etter at den berykta svana i juni angreip ei barnehagejente og trekte henne under vatn fleire gonger, fatta kommunen eit vedtak om å avlive svana, som på grunn av at den oppfattar hamna i Os som territoriet sitt har fått tilnamnet «Havnesjefen».

I eit møte måndag mellom Os kommune, Svanehjelpen og Norsk Ornitologisk Forening blei det vedteke å greie ut moglegheita for å flytte svanefamilien til eit heilt anna stad i Noreg nærare, melder NRK .

Sjølv om avlivingsvedtaket framleis gjeld formelt, vil kommunen ikkje effektuere dette for augneblinken.

– Vi er blitt einige om at vi skal sjekke opp korleis det er å flytte svana, seier ordførar Marie Bruarøy (H) i Os.

Miljødirektoratet avslo nyleg ein søknad om å flytte svanefamilien til ein privat innhegning på Tysnes, men Norsk Ornitologisk Forening meiner at svana og familien kan bli flytta til ein annan stad i Noreg, der den kan leve fritt. Dette er noko som ikkje er vanleg å gjere i Noreg, men som ein har god erfaring med frå England.

Kommunen har allereie fått fleire forslag til eigna stader og om ein kjem til at svanefamilien ikkje vil blir for stressa av flyttinga, og vil finne seg til rette på det nye staden, så tyder det på at «Havnesjefen» kanskje unngår avliving.

