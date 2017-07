PST varsla om 22. juli-vitsar

Det er leiaren for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, som har meldt innlegga til Politiets tryggingsteneste (PST), skriv NRK .

– Ein veit jo aldri. Ekstremisme begynner alltid i det små. Eg blir ordentleg skremt og sint når eg ser sånt som dette, seier Røyneland til kanalen. Ho understrekar at slike vitsar blir opplevd som krenkjande for dei etterlatne etter 22. juli 2011.

Derimot inneheld ikkje innlegga truslar og vil derfor ikkje bli følgt opp av PST.

Mannegruppa Ottar har tidlegare vore omdiskutert for kjønnsdiskriminerande og rasistiske vitsar. Gruppa har per no 53.000 medlemmer og tillèt berre menn å melde seg inn.

– Dette er eit problem som vi har kvart år, spesielt rundt 22. juli. Det skjer ikkje berre hos oss, men på internett generelt, seier administrator for «Mannegruppa Ottar» Kai Erikssen.

Innlegga blir ståande i gruppa så lenge dei ikkje bryt med norsk lov.

