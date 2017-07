Sivilforsvaret rykker ut med flaumhjelp på Vestlandet

I Sogn og Fjordane er Nordfjord særleg ramma av regnet natt til måndag.

– Regnet har ført til fleire hendingar for politi og nødetatar i natt. Det er store vassmengder, som fløymer over hus og kjellarar, seier operasjonsleiar Kai Henning Myklebust i Vest politidistrikt til NTB.

Sivilforsvaret rykker ut

I 11.30-tida melder NRK at Sivilforsvaret sender styrkar for å assistere dei som er ramma av flaumen.

– Per no har vi sendt 12 personar. Seks til Breim og seks til Utvik. Dei skal assistere brann og politi med evakuering og trafikksikring, seier sivilforsvarsadjutant Irene Ekrene til NTB. Ho bekreftar at det kan bli aktuelt å sende fleire folk utover dagen.

– I Kvila i Breim vart ein einebustad isolert av store vass- og steinmassar, og brannvesenet måtte redde ut to personar, fortel operasjonsleiar Myklebust.

I Utvik i Stryn kommune har Storeelva og Brulandselva fløymt over. Dermed er både brua på fylkesveg 60, ein garasje og eit naust vaska vekk, melder NRK . Innbyggjarane i Utvik har mista straumen, men det er ikkje meldt om skadar på personar som følgje av flaumen.

– Bygda er delt i to, skriv Sunnmørsposten .

– Har ikkje kontroll

Fleire vegar i Sogn og Fjordane er stengt på fleire punkt, blant anna E39 vest for Reed.

– Vi jobbar for å utbetre skadane på vegen. Det er ingen omkøyringsmoglegheiter der, seier Myklebust.

Fylkesveg 692 i Gloppen og fylkesveg 725 mellom Utvik og Moldreim er også stengde.

– Vi har ikkje heilt kontroll. Fleire hus er evakuerte, og vi håpar det roar seg snart. Det er ville tilstandar. Elva går rett i huset, og fleire kjellarar er fulle av vatn, seier Joar Flølo i brannvesenet i Gloppen kommune til rikskringkastaren.

– No er det alle mann til pumpene. Nødetatane, beredskap, frivillige og båtar står klare til å assistere, seier Myklebust.

E6 opna att i Gudbrandsdalen

Også lenger aust, i Gudbrandsdalen, har regnet skapt store problem. Der måtte E6 stengjast i fleire timar grunna fare for at eit oppsamla vassmagasin over vegen skulle breste.

– Vi hadde mykje vatn på kort tid, men det gjekk over og vatnet trekte seg fort tilbake, seier operasjonsleiar Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til NTB.

Trass at vegar er blitt vaska bort og elvar har rent over sine breidder, er ingen personar evakuerte i distriktet.

Det verste er over

I Fåvang i Oppland har Meteorologisk institutt registrert 28,3 millimeter på éin time, mens Alvdal i Hedmark hadde den høgste timeverdien med 21,8 millimeter.

– Det er ganske høge verdiar, seier meteorolog Haldis Berge ved instituttet til NTB. I 24-timarsperioden frå klokka 08 søndag til 08 måndag vart det registrert 61,4 millimeter nedbør i Fåvang i Gudbrandsdalen.

Den største mengda nedbør vart registrert lenger nord, på Venabu. Der målte meteorologane 76,8 millimeter nedbør siste døgn. Det ser likevel ut til at regnet gir seg i løpet av dagen.

– I Oppland og Hedmark regnar det framleis, men det minkar. På Vestlandet kjem nedbøren til å fortsette utover formiddagen og ettermiddagen, men er venta å minke til kvelden, seier Berge tysdag morgon.

Framover vil det bli byevêr på Vestlandet og enkelte byer austafjells.

– Men ikkje som det har vore i natt, konstaterer meteorologen.

