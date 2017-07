Støre vil ha spleiselag for å få unge i arbeid 

Det var ungdomsarbeidsløyse og lærlingplassar som stod på agendaen då Ap-leiaren tok fatt på dag to av valkampturneen på Vestlandet.

Med eit koppel av journalistar på slep lanserte han ei pakke med tiltak som skal få fleire unge i arbeid. Hovudgrepet er eit løfte om éin milliard ekstra til yrkesfaga i neste stortingsperiode.

Pengane skal blant anna gå til å fornye utstyrsparken på skulane.

– Det er for stor forskjell på yrkesskular som er nye og har moderne utstyr som stemmer overeins med det arbeidslivet som er der ute, og på yrkesskular som er nedslitne, seier Støre til NTB.

Vil koste

Eit anna punkt på lista til Støre er tiltak for å hindre fråfall i skulen, blant anna gjennom tidleg innsats og fleire lærarar per elev. Samtidig vil han opprette fleire studieplassar, opprette nye stillingar i Nav ung, finansiere fleire tiltaksplassar og få på plass jobbgaranti for unge.

Ap-leiaren vil ikkje gi eit nøyaktig tal på kva pakken vil koste.

– Vi har ikkje sett saman alle dei enkelte delane i éin pakke og sett ein kostnad på det. Men mykje av dette ligg allereie inne som forslag i våre alternative budsjettår. Det nye som kjem på toppen her, er løftet om éin milliard til yrkesfaga, seier han.

Anslag NTB har gjort viser at tiltaka som ligg inne i det alternative budsjettet for 2017, har ei samla kostnadsramme på drygt 750 millionar kroner.

I tillegg til dette kjem eit generelt løft for kommunane og fylkeskommunane på tre milliardar kroner.

Spleiselag

Støre skildrar satsinga som eit stort spleiselag.

– Dette spleiselaget må vere for fleire. Noko er statsbudsjett, noko er kommunebudsjett og noko er bedriftsbudsjett, seier Støre.

For bedrifter vil det blant anna bety utgifter til lærlingplassar og rettleiing.

Samtidig er det ikkje til å legge skjul på at staten må auke sine inntekter for å finansiere satsinga. Det betyr høgare skatt for norske veljarar.

– Vi finansierer blant anna det ved at vi ikkje foreslår nye skattekutt. Vi har vist at vi er villige til å hente inn dei pengane som trengst. Vi foreslår inntil 15 milliardar kroner meir i skatt som skal brukast til blant anna skule, utdanning og opplæring. Det er ein del av forklaringa, seier Støre.

Satsing i Bergen

Ap-leiaren starta dagen i Bergen. Der møtte han Ivana Sipovic, éin av i alt 173 arbeidslause under 30 år som har fått arbeidspraksis gjennom eit nytt kommunalt program for å få unge i arbeid.

– Eg har master i økonomi, men har ikkje erfaring frå Noreg. Eg er frå Kroatia. Det er det som er problemet, forklarer Sipovac.

Gjennom programmet får ho arbeidspraksis i seks månader i kommunen. Håpet er at ho i den perioden skal finne nytt arbeid.

Slikt vil Støre ha meir av.

– Det Bergen kommune har gjort, er å sjå at dei har hundrevis av unge menneske som ikkje får jobb, mange av dei med fullført utdanning. La oss iallfall gi dei ein praksis som ein veg inn i jobb, seier han.

