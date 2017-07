Statoil opna kontor i Nederland av skatteomsyn

Den internasjonale verksemda i land som blant anna Brasil, Canada, Venezuela, Dei sameinte arabiske emirata, India og Tyrkia blir styrt frå eit kontor med 15 tilsette i Rotterdam, som styrer 39 ulike holdingselskap for Statoil, skriv Dagens Næringsliv .

Sjølv om Statoil har minimalt med aktivitet i Nederland har selskapet dei siste fire åra slusa fleire tital milliardar kroner gjennom kontoret i Rotterdam til land over heile verda, skriv avisa.

Årsaka skal vere ein norsk skattereform frå 2012 som innebar at Statoil ikkje lenger kunne trekkje frå kostnadar i utanlandsverksemda mot den norske skatten selskapet betalte.

Statoil, som er eigd med 67 prosent av staten, valde derfor å opprette eit eige kontor i Nederland for å unngå å betale dobbel skatt.

– Totalt sett vil eg seie at vi unngår ei dobbeltskattlegging på toppen av det skattetrykket vi har. Vi ønskjer å unngå at den same inntekta blir skattlagt fleire gonger, etter at vi har skatta med høg prosent i landet der inntekta er skapt, seier skattedirektør Finn Lexow i Statoil til avisa.

– Noreg taper ingenting på dette. Men vi unngår skattlegging på veg heim, seier Lexow.

Finansdepartementet ønsker ikkje å kommentere Statoils kommersielle vurderingar, men statssekretær Jørgen Næsje (Frp) avviser at Statoil må betale skatt av allereie skattlagde utanlandsinntekter.

