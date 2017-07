Store flaum-øydeleggingar på Vestlandet

– Akuttfasen er over, men det er framleis høg vassføring i elvene i Utvik, fortel stabssjef Odd Arve Solvåg i Vest politidistrikt til NTB.

Fleire stadar i Nordfjord i Sogn og Fjordane er hardt ramma av regnvêret som starta søndag kveld. Byene vil halde fram i fleire dagar framover.

– Det verste er over, og det blir stadig minkande aktivitet av dei kraftige byene, tryggar meteorolog Mariann Foss ved Meteorologisk institutt.

Utvik isolert – tørt i Innvik

I Sogn og Fjordane er tre stader særleg ramma: Sandane og Breim i Gloppen kommune og Utvik i Stryn kommune.

Ved målestasjonen i Stryn regna det 15 millimeter på ein time måndag ettermiddag. Regnbyene er lokale, slik at sjølv om Utvik er isolert, er det lite regn 8 kilometer lenger nord, i Innvik.

– Dei største nedbørsmengdene kan ha komme på stadar utan målestasjonar, meiner Foss.

Begge elvene som renn gjennom Utvik gjekk over sine breidder. Dermed blei Utvik sentrum heilt isolert måndag, og straum og vatn blei kutta. Det er store materielle skader, men ingen personar er skadd.

Politiet opplyser til NTB at 50 personar, både turistar og fastbuande er evakuerte, og at dei ventar på evaluering av skadeomfanget, frå NVE, før dei evakuerte får dra tilbake.

– Eg trur ikkje det skjer i dag, seier Solvåg til NTB.

Fylkesveg 60 held fram med å vere stengt ved Utvik, to bruer er vekk og Utvik er utan vegforbinding. Vegvesenet reknar med at vegen vil vere stengt i ei veke.

Sivilforsvaret assisterer

I Breim måtte brannvesenet redde to personar frå ein isolert einebustad, og E39 var stengt i fleire timar utan omkøyringsmoglegheiter.

Sivilforsvaret rykte ut for å assistere brann og politi med evakuering og trafikksikring i både Breim og Utvik.

– No er det alle mann til pumpene, sa operasjonsleiar Kai Henning Myklebust i Vest politidistrikt til NTB måndag formiddag.

8 centimeter regn på eitt døgn

Også lenger aust, i Gudbrandsdalen, skapte regnet store problem. Der måtte E6 stengjast i fleire timar fordi eitt vassmagasin kunne breste ovanfor vegen.

– Vi hadde mykje vatn på kort tid, men det gjekk over og vatnet trekte seg fort tilbake, seier operasjonsleiar Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til NTB. I Fåvang i Oppland har Meteorologisk institutt registrert 28,3 millimeter på ein time, mens Alvdal i Hedmark fekk 21,8 millimeter regn på ein time. Det gjekk hardt ut over den nest høgste bilvegen i Noreg, fjellvegen til Tronfjellet i Alvdal. Dei øvste to kilometerane av vegen blei vaska bort av vassmassane, og lokale anslår skadane til å vere i millionklassen, skriv NRK. Den største mengda nedbør blei registrert lenger nord, på Venabu. Der målte meteorologane 76,8 millimeter nedbør mellom klokka 8 søndag og same tid dagen etter.

OBS-varsel

Laurdag blei det sendt ut OBS-varsel for fem fylke i Vest- og Midt-Norge. Det blei åtvara om kraftige regnbyer og fare for lokale flaumar. Måndag ettermiddag var det framleis OBS-varsel for Sogn og Fjordane.

Meteorolog Mariann Foss seier til NTB at innbyggjarane i Stryn og Gloppen må vere førebudde på regn i fleire dagar framover. Tysdag vil torevêret flytte seg til Møre og Romsdal og Trøndelag.

