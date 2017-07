Straumen tilbake hos Hydro i Høyanger

– Straumen er no tilbake, og vi starta oppkøyring av anlegget klokka 18. Anlegget er no på veg opp mot full produksjon igjen, seier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til NTB.

Også private husstandar mista straumen måndag ettermiddag, melder NRK . Eit lengre straumbrot kan få store konsekvensar for aluminiumsverket, ettersom aluminiumen vil størkne i omnane.

– I dette tilfellet fekk straumstansen avgrensa konsekvensar for metallverket i og med at vi kunne starte oppkøyringa litt over ein time etter at straumen fall ut. Det er godt innanfor marginane, seier Molland.

– Dette skjer frå tid til annan. Det viktige er å få straumen tilbake og starte anlegget opp igjen, seier Molland.

Han opplyser at dei tilsette er trent til å handtere straumbrot, og at det blir ein større operasjon å få anlegget i gang igjen når det blir ståande utan straum i over to timar.

Straumen blei borte klokka 16.47.

Straumbrotet oppstod i tilknyting til ein transformatorstasjon. Årsaka er ikkje kjent, men det har vore mykje lyn i området, opplyser kommunikasjonssjef Irene Meldal i Statnett region sør.

(©NPK)