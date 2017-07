Studentar tar opp forbrukslån for å dekke månadlege utgifter

Dei fleste i gruppa er studentar, viser ei fersk undersøking utført av YouGov for Nordea.

Undersøkinga viser samtidig at forbrukslån er særleg populært blant unge menn – heile 10 prosent av menn mellom 18 og 29 år blir forsørgde på kredit, skriv Avi­se­nes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det er trist om dei unge må set­te seg i kre­ditt­kort­gjeld for å kom­me seg gjen­nom studiane, seier Elin Rei­tan, forbrukarøkonom i Nor­dea.

Reitan meiner at grunnen til at unge tyr til kredittgjeld er at studiestøtta ikkje strekker til.

– Studiestøtta har på langt nær halde tritt med auken i le­ve­kost­na­de­ne, og dei færraste mak­tar å leve åleine på den­ne. Då er det lett å ty til dyre kredittar for å få det til å gå rundt, seier ho til ANB.

Undersøkinga frå Nordea blei ut­ført med web­in­ter­vju av 1.005 personar mel­lom 18 og 29 år.

