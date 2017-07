11 sau døde i Halden – truleg angripne av ulv

– Vi leiger beiter ved Østerbro utanfor Halden. Natt til søndag tok ulven sju sauer, og etter å ha vaka over sauene natt til måndag og natt til i dag kom den på nytt. Klokka tre i natt tok den fire nye dyr, fortel sauebonde Jarle Herrebrøden til NRK tysdag.

Rovviltansvarleg i Østfold, Ida Glemminge, bekreftar overfor Halden Arbeiderblad at sauene er drepne av ulv. Ho seier at angrepa har skjedd i eit område der det er stasjonær ulv, og at dette angrepet er det første som er registrert i Halden-området i år.

Sauebonden håper no på å få fellingsløyve på ulven.

