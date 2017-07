Bonde fortviler – turistar stel geitebjøller

– Det er vel eit minne for dei frå staden dei har vore på, seier Reidar Stenberg til NRK og legg til at fleire bønder opplever same problem.

Stenberg eig 200 geiter og driv Prestholt Geitestøl ved Hallingskarvet. Ifølgje han er det ikkje kostnadane per bjølle som er det største problemet, men at bjølla er eit viktig symbol i ein geiteflokk. Berre éi geit i ein flokk får bjøller, og det er sjefen, opplyser han.

– Folk tenkjer sikkert ikkje over det, men geitene får ein sjefsrolle. Så det som skjer når den blir fråteke bjølla, er at du degraderer geita, seier Stenberg.

Styremedlem i Telemark Bondelag Hege Gonsholt bekreftar at geitebjøller blir stolne frå kjende turiststader.

– Når ein skal ta med geitene tilbake på stølen eller til mjølking, så er det greitt å høyre etter bjøllene. Geitebjøllene har ein annan lyd enn sauebjøllene. Dei er sett på for ein grunn, dei er ikkje berre til pynt, seier Gonsholt.

