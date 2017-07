Ekspert varsla NVE om flaumfare i Utvik i fjor

Hydrologen ante fare då han såg korleis flaumen i fjor oppførte seg, skriv VG .

– Eg tenkte at om vatnet heldt fram å auke, så ville dette bli kritisk. Då stod vatnet 20 centimeter under den nedste brua. Oppe ved den andre brua skvulpa vatnet over, seier Bruland til avisa. Han har hytte i vestlandsbygda Utvik, men jobbar til vanleg ved instituttet for bygg og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim.

Måndag førte kraftig nedbør til at fleire bygder i Sogn og Fjordane blei råka av flaum. Bygda Utvik i Stryn kommune blei hardast råka. Dei mista vegforbindinga, straumen og vatnet då to elver flauma over.

Bruland fortel at han kontakta NVE på telefon 10. august i fjor, men fekk til svar at ingen riktig visste kven han skulle snakke med. Same dag sende han ein e-post til direktoratet med den same åtvaringa.

– NVE burde sjå nøye på situasjonen ovanfor den øvste brua, skreiv han og forklarte at om det kom meir vatn, kunne det grave eit nytt løp ned mot riksvegen. Professoren meiner eitt døgn til med regn kunne fått fatale følgjer:

– Om regnet hadde stått på i eitt døgn til denne veka, så hadde sentrum vore heilt borte. Hadde dette skjedd på natta, kunne liv ha gått tapt.

(©NPK)