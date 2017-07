Fleire Norwegian-forseinkingar

Fleire enn ti av flygingane til Norwegian innanlands og utanlands blei forseinka tysdag.

– Vi har dessverre noko etterslep på grunn av tidlegare forseinkingar som påverkar nokre flygingar i dag. Vi jobbar på spreng for å hente oss inn igjen og informerer kundane kontinuerleg via sms, seier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til NTB.

Ved 6-tida tysdag morgon måtte 177 passasjerar gå av eit fly som skulle frå Malaga i Spania til Sola i Stavanger på grunn av mangel på flytilsette, skriv Stavanger Aftenblad .

– Det var diskusjonar i cockpiten. Det viste seg at dei ikkje hadde noko crew. No har vi fått beskjed om at flyet skal gå 20.15 i kveld, men eg har mine tvil om at det skjer, seier passasjer Jan Rune Berge til avisa.

Forseinkinga kjem ifølgje Norwegian av at den eine piloten er sjuk.

Forstår frustrasjonen

Blant dei forseinka rutene tysdag er fly til Oslo frå Malaga, Miami, Athen og København. Det er også forseinkingar innanlands, blant anna mellom Oslo og Bergen, ifølgje Avinor.

Norwegian hadde ved 14-tida tysdag ingen kanselleringar.

Passasjerar hos flyselskapet har den siste tida blitt ramma av ei rekke kanselleringar som følgje av flymannskap som har slite med sjukdom og tekniske problem med flya.

På tampen av ein problemfylt helg med ei rekke omdirigeringar og kanselleringar, blei tre flygingar kansellert søndag kveld. Ytterlegare to avreiser og tre innkomstar til Gardermoen blei kansellert måndag, inkludert eit fly frå Oakland utanfor San Francisco.

– Vi forstår veldig godt at det er frustrerande for dei reisande når flyet blir forseinka eller kansellert, og når det skjer gjer vi alt vi kan for å finne alternative løysingar slik at ein kjem seg dit ein skal så fort som i det heile mogleg, seier Sandaker-Nielsen.

Stranda sidan laurdag

I Oakland utanfor San Francisco i USA har Norwegian-passasjerar venta i tre døgn på fly til Oslo. Flyet blei utsett frå laurdag til måndag morgon, og så kansellert igjen.

Ny avgang er sett til tysdag klokka 7.30 lokal tid. Venta innkomst er klokka 02.15 onsdag natt.

Flyselskapet sleit først med å sørgje for hotellovernattingar til dei ramma passasjerane.

– Vi har ordna hotell til ein god del og mange har ordna hotell sjølv, seier Sandaker-Nielsen.

Han ber dei ramma passasjerane om å sende inn kvitteringar på utlegg og søke om EU-kompensasjon på nettsidene til flyselskapet.

Opphavleg sette flyet kursen frå Oakland mot Oslo klokka 19 lokal tid laurdag. Etter to timar i lufta snudde flyet og måtte naudlande på same flyplass grunna oljelekkasje.

