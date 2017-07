Fleire vel helse- og oppvekstfag på vidaregåande

400 fleire har søkt om studieplass ved helse- og oppvekstfag i år enn i fjor, opplyser Stine Grimsrud, pressekontakt i Utdanningsdirektoratet.

Tal frå Utdanningsdirektoratet viser at det i tillegg er ein auke i den generelle delen søkjarar til yrkesfag, som no er oppe i 49 prosent. Dette er høgare enn i fjor då talet var 48 prosent, men likevel lågare enn dei fire åra før det.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er fornøgd med at fleire har søkt seg til yrkesfag i år.

– Det er svært positivt at fleire ungdommar ser dei store moglegheitene yrkesfaga gir. No må både det offentlege og det private næringsliv sørgje for at endå fleire får ein læreplass, seier han.

Han opplyser også at lærlingtilskotet er auka med 21.000 kroner per kontrakt for å sikre at dei som startar på yrkesfag får ein læreplass.

Til saman 82 prosent har fått tilbod om studieplass ved førstevalet sitt, men tala her varierer mellom utdanningsprogramma. Flest har fått innvilga førsteønsket sitt på studiespesialiserande, med 90,6 prosent, mens berre 68,6 prosent av dei som ønskte seg til elektrofag har fått innvilga ønsket sitt.

Av alle som har søkt skuleplass står 10.500 på venteliste, av dei 5.000 ungdommar med rett til plass.

