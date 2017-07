Framleis produksjonsnedgang i industrien

Nedgangen kjem innanfor investeringsvarer (maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer og maskinreparasjon og – installasjon) og konsumvarer, mens innsatsvarer viser ein auke, spesielt innan produksjon av kjemiske råvarer og innanfor gummi-, plast,- og mineralsk industri.

Fallet var spesielt markant blant produsentar knytt til olje- og gassektoren, viser konjunkturbarometeret for industri og bergverk frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sjølve konjunkturindikatoren for industrien var i 2. kvartal 2017 på 3,8 (sesongjusterte nettotal) og har gått opp frå 1,5 i førre kvartal. Dette er første gong sidan andre kvartal 2014 at indikatoren er over det historiske gjennomsnittet på 3,0, noko som tyder på at produksjonsvolumet vil auke i kommande periode.

Det er derfor lys i enden av tunnelen. Utsiktene for tredje kvartal blir totalt sett rekna som positive av bedriftsleiarane, som forventar auka ordretilgang, men framleis vidare fall i sysselsettinga.

