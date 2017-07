Kontrollkomiteen slår tilbake i byggjesaka på Stortinget

Arbeidet med rehabiliteringa av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 i Oslo og ny innkøyrsel til stortingsgarasjen skulle vore ferdig denne sommaren.

I eit stortingsmøte 20. juni påpeikte nestleiar Michael Tetzschner (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at Stortingets byggjeprosjekt ikkje blir ferdig før om nesten to år. Dermed kan sluttsummen bli endå høgare enn dei 1,8 milliardane Aftenposten har omtalt tidlegare. Det første kostnadsanslaget var 70 millionar for seks og eit halvt år sidan.

Riksrevisjonen har granska saka. og blant hovudfunna er at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag».

17. juli skreiv stortingsdirektør Børresen ein kronikk i avisa om byggjesaka: «Stortinget har behandlet utvidelsene av byggeprosjektet som en del av budsjettforslagene. Planlagte utvidelser av prosjektet er ikke «overskridelser».»

– Realiteten er elendig styring, val av kompliserte løysingar og manglande oppfølging, skriv leiar Martin Kolberg (Ap) og nestleiarane Tetzschner og Helge Thorheim (Frp) i kontrollkomiteen i ein kronikk tysdag.

"Stortingets direktør har valgt en tone av uunngåelighet for å forklare sin ferd fra den ene kritikkverdige beslutningen til den neste", heiter det i kronikken.

Trioen meiner Børresens omtale av byggjeprosjektet går imot vedtaka Stortinget har gjort og ber henne gi opp omkampen med Stortinget.

Børresen har lese kronikken. Ho seier ho er på ferie og at det er «vanskeleg å få kommunisert ei så kompleks sak utan samband».

