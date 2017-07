Naturvernforbundet: – Jaktkvoten på jerv trugar bestanden

Det er gjennom sju ulike rovdyrnemnder det er vedteke ei totalkvote på 105 jerv for lisensjakta 2017–2018, ifølgje organisasjonen.

– Det er fullstendig meiningslaust når bestanden er i fell fritt og ligg langt under bestandsmålet som Stortinget har vedtatt, seier Arnodd Håpnes, fagleiar og biolog i Naturvernforbundet.

– Totalkvoten er eit resultat av sju forskjellige enkeltvedtak. Kvart enkelt vedtak treng ikkje å vere svært kritisk for jerven, men totalkvoten blir veldig høg, utdjupar han.

Håpnes trekk fram at arten har vore freda i Noreg sidan 1982, og er definert som sårbar på raudlista over truga artar.

Ifølgje Naturvernforbundet er det per i dag registrert 47 ynglingar. I vår og i sommar er ti av desse skotne. Igjen står berre 33 ynglingar, som er langt under bestandsmålet til Stortinget på 39 ynglingar.

Naturvernforbundet klagar no til Klima- og miljødepartementet over den totale lisenskvoten for jerv i heile landet. Dei ber om at totalkvoten blir redusert betydeleg sidan bestanden ligg langt under vedteke bestandsmål.

Ifølgje Miljødirektoratet er det samla felt 114 jervar i perioden 2016-2017, som utgjer 33 prosent av det ein reknar med er den norske jervebestanden. Uttaket i år er langt høgare enn maksimal tilvekst i ein jervebestand.

Om talet på ynglingar som blir registrert vidare i år er omtrent som dei siste åra, kan netto tal på jervekull for heile landet komme under det nasjonale bestandsmålet i 2017. Det vil i så fall vere første gong det skjer, skriv Miljødirektoratet på sine nettsider .

(©NPK)