Ordførar drapstrua i «Havnesjefen-saka»

I slutten av juni drog ei svane i Os ei lita jente under vatn. Sidan har debatten rast om kva som skal skje med svana, som går under namnet Havnesjefen. NRK viser fleire hetsande meldingar sendt til ordføraren i Os, Marie Bruarøy (H). I kommentarfellene har det også komme drapstruslar, men ordføraren seier til NRK at ho ikkje føler seg trua.

Hetsen er ikkje berre retta mot ordføraren, NRK skriv at dei har sett hets av både tilsette i barnehagen og familien til barnet.

No ønskjer Bruarøy eit nasjonalt organ som kan ta «netthatarane».

– Vi ønskjer heile tida å bli meir oppsøkjande på ulike arenaer på nett. Politidirektoratet har bestilt ein plan for korleis det vi har jobba fram skal rullast ut til distrikta. Denne planen skal vere ferdig i november, skriv Jostein Strømnes, politioverbetjent i Kripos, i ein e-post til NRK.

Bruarøy har representert kommunen i saka, men det var eit tverrkommunalt landbrukskontor som fatta avlivingsvedtaket.

