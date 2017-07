Skatteinntektene fell for 15 prosent av kommunane

Prosentvis er nedgangen i skatteinntekter størst i Sola, der kommunen så langt i år har 5,4 prosent lågare inntekter enn i fjor, ifølgje Kommunal Rapport .

Sola er ikkje den einaste kommunen som det går nedover med når det gjeld skatteinntekter. I Stavanger har inntektene falle med 80 millionar kroner i første halvår, før skatteutjamninga slår inn. Det er ein nedgang på over tre prosent. Sandnes fell også, men med mindre, berre 1,3 prosent. Samla fell skatteinntektene i 11 av 26 kommunar i Rogaland.

Den fjerde storkommunen som har fallande skatteinntekter hittil i år, er Sandefjord, der skatteinntektene har falle med 10 millionar kroner på eitt år.

Over heile landet er det drygt 15 prosent av kommunane som har fall i inntektene, før utjamninga via inntektssystemet, som gjer at effekten ikkje blir fullt så ille for kommunane som får mindre inntekter.

Av dei mellomstore og mindre kommunane er det Odda som har den svakaste utviklinga i skatteinntektene så langt i år. Inntektene har falle med 30 millionar kroner før inntektsutjamning, noko som svarar til 20 prosent nedgang. Frøya og Bømlo med har også store fall i skatteinntektene.

(©NPK)