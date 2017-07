Solberg rosar innsatsen i Utvik

– Mens mange av oss har rolege feriedagar, har store nedbørsmengder skapt krevjande situasjonar fleire stader i landet. Hjelpemannskap, offentlege etatar og frivillige har stått på. Takk for innsatsen! skriv statsministeren på Facebook .

Fleire bygder i Sogn og Fjordane vart hardt ramma av flaum etter kraftig uvêr natt til måndag. Nødetater, sivilforsvaret og frivillige har stått på for å hjelpe dei som er ramma.

– Særleg dramatisk har situasjon i Utvik vore, bileta gjer inntrykk. Eg har snakka med ordførar Sven Flo som fortel at folk i Utvik møter øydeleggingane med pågangsmot og stor innsats. Det er imponerande. No er det viktig at alle krefter blir sette inn i arbeidet for å utbetre skaden, heiter det vidare i Solbergs innlegg.

Utvik i Stryn kommune mista både vegsamband, straum og vatn i flaumen. Tysdag jobbar fleire aktørar saman med berging og opprydding.

(©NPK)