Statens vegvesen set inn mellombels bru i Utvik

Den mellombelse brua skal byggjast på Stryn-sida av Utvik, skriv Firda . Måndag førte uvêr og flaum til at begge vegane inn mot den vesle bygda i Sogn og Fjordane vart øydelagde.

– I dag skal vi jobbe med å førebu og gjere det klart for å få på plass ei mellombels bru der Storelva bru var, slik at bygda blir samla igjen og at folk i Utvik kan komme seg til Stryn. Vi håpar å få på plass brua om nokre dagar, seier Kai Jonny Bugjerde i Statens vegvesen til avisa.

Den andre vegen som leier inn i bygda, fylkesveg 60 over Utvikfjellet, vil truleg ta fleire veker å opne.

– Her er endå ei bru tatt, i tillegg til at elva har vaska bort store delar av vegen, seier Bugjerde.

Det manglande vegsambandet har vanskeleggjort oppryddingsarbeidet og hindra hjelpa å komme fram til dei om lag 250 innbyggjarane i bygda. Tysdag kom delar av straumforsyninga på plass, mens det vart jobba på spreng for å forsyne bygda med vatn.

