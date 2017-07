Stryn-ordførar trur Utvik vil reise seg igjen

– Eg har veldig tru på at Utvik vil reise seg igjen. Dei som bur der, er fantastiske menneske med godt pågangsmot, seier Flo til NTB.

Måndag førte kraftig uvêr til at begge elvane som renn gjennom den idylliske vestlandsbygda ved Innvikfjorden, gjekk over sine breidder og reiv med seg både hus, bruer og vegar. Dermed vart den vesle bygda i Stryn kommune heilt isolert. Også straum- og vassforsyninga vart kutta.

Dei fleste av dei om lag 250 innbyggjarane i bygda har likevel valt å bli. Fire husstandar er framleis evakuerte, fordi det enno ikkje blir rekna som trygt å flytte tilbake.

– Dei fleste har sjølv sørgd for alternative bustadar, opplyser Flo.

Tysdag kom delar av straumforsyninga på plass, mens det vart jobba på spreng for å forsyne bygda med vatn. I tillegg har kommunen i samarbeid med Røde Kors sett inn båtar slik at folk kan komme seg til og frå Utvik.

Krisemøte

Kommuneleiinga hadde krisemøte tysdag morgon. Deretter drog ordføraren og teknisk sjef til Utvik for å ta skadane i augesyn. Der skulle dei også møte representantar for fylkesmannen, Statens vegvesen og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å få eit overblikk over skadane og fordele oppgåvene i oppryddingsarbeidet.

Kor store verdiar som er gått tapt, er det førebels umogleg å anslå, ifølgje Flo.

– Skadane er enorme, fastslår han.

Nytt elveløp

Eit nytt elveløp blir nå greve ut for Storelva i sentrum av Utvik.

– Førsteprioriteten vår er å definere elveløpet igjen. To maskiner jobbar med det. Deretter må vi ta ein kontinuerleg vurdering av oppryddingsarbeidet, seier fungerande regionsjef Svein Arne Vågane i NVE til NTB.

I tillegg til Utvik er Sandane og Breim i Gloppen kommune særleg ramma av flaumen. Alle dei tre bygdene ligg i Sogn og Fjordane. Vågane skal besøkje Breim og Sandane tysdag ettermiddag, men konstaterer at skadane der er mindre enn i Utvik.

