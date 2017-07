Utvik-flaumen var ein varsla katastrofe

I ekstremvêret natt til måndag blei delar av den idylliske bygda ved Innvikfjorden i Stryn kommune tatt av vassmassane. Både hus, vegar og bruer gjekk med då to elver som renn gjennom bygda, gjekk over sine breidder.

Ifølgje både Bergens Tidende og VG varsla professor Oddbjørn Bruland ved instituttet for bygg og miljøteknikk ved Universitetet i Trondheim (NTNU) allereie for eitt år sidan om flaumfaren. Bruland eig ei hytte i Utvik og kontakta NVE både telefonisk og på e-post.

Fungerande regionsjef i NVE region vest, Svein Arne Vågane, kan førebels ikkje sei korleis åtvaringa blei behandla.

– Ikkje i detalj, nei. Vi får mange meldingar, og vi kan ikkje behandle alle, det går berre ikkje, seier han til VG.

Større enn på TV

Både Vågane, ordførar i Stryn Sven Flo og representantar for Statens vegvesen, NVE og fylkesmannen i Sogn og Fjordane møttest i Utvik tysdag for å få overblikk over skadeomfanget.

Ifølgje fylkesberedskapssjef Håvard Stensvand er skadane større enn det ein ser på TV-bileta.

– Dei er veldig, veldig omfattande, seier han til NTB.

Fylkesmannen koordinerte beredskapen da flaumen var som verst. No er deira rolle først og fremst å gi kommunen råd om korleis atterreisingsarbeidet bør bli handtert.

– Det er tunge oppgåver som ventar. Det er viktig å ha god oversikt over alle kostnadene, seier Stensvand, som oppfordrar kommunen til snarast å ta kontakt med Statens naturskadeordning.

Staten har tidlegare gått inn med betydeleg stønad til katastroferamma kommunar.

Rosar

Statsminister Erna Solberg (H) rosa innsatsen, til både hjelpemannskap, offentleg etatar og frivillige i Utvik, på Facebook tysdag.

– No er det viktig at alle krefter setjast inn i arbeidet for å utbetre skaden, skriv Solberg i Facebook-innlegget.

Ekstremvêret førte til at rundt 200 hus stod utan straum og vatn. Fire husstandar er framleis evakuert, men dei fleste av om lag 250 innbyggjarar i bygda har valt å bli verande.

– Dei fleste har sjølv sørgde for alternative bustadar, opplyser Flo.

Tysdag kom delar av straumforsyninga på plass, mens det blei jobba på spreng for å forsyne bygda med vatn. I samarbeid med Raude Kross har kommunen sett inn båtar som går i skytteltrafikk.

Nytt elveløp

Eit nytt elveløp blir no greve ut for Storelva i sentrum av Utvik. I tillegg blir det jobba med å få på plass ei mellombels bru over Storelva, slik at bygda får tilbake vegforbindinga. Brubygginga kan ta dagar.

– Førsteprioriteten vår no er å definere elveløpet igjen. To maskiner jobbar med det. Deretter må vi ta ei samla vurdering av oppryddingsarbeidet, seier fungerande regionsjef Svein Arne Vågane i NVE til NTB.

Trass i at elva har gått mykje ned, og det er gode vêrprognosar framover, har flaumen gjort det vanskeleg komme fram fleire stader i fylket.

Førebels er både fylkesveg 60, som går sørover frå Utvik over Utvikfjellet, og fylkesveg 725 mellom Utvik og Moldreim vestover i fjorden stengt.

I tillegg til Utvik er Sandane og Breim i Gloppen kommune særleg råka av flaumen. Alle dei tre bygdene ligg i Sogn og Fjordane.

Enorme verdiar tapt

Kor store verdiar som er gått tapt, er det førebels umogleg å anslå, ifølgje Flo.

– Skadane er enorme, fastslår han. Likevel trur han Utvik vil reise seg på nytt i ny prakt.

– Eg har veldig tru på at Utvik vil reise seg igjen. Dei som bur der, er fantastiske menneske med godt pågangsmot, seier Flo til NTB.

På kafeen i Utvik tar Rosa Lie imot dei som manglar mat og tak over hovudet.

– Vi har open dør for alle, seier kaféverten til NRK.

Dei som har fått skader på hus og eigedom, er innstilt på å byggje opp igjen det som er tapt.

– Vi må forme eit nytt Utvik, seier Tanja Hage. Ho er innstilt på å bidra til å byggje opp igjen bygda. Hennar hus står, men hagen er skylt vekk.

