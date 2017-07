Ekspertar kan ikkje sjå bort frå lekkasjar frå digitale offentlege tenester

– Å gjere gode vurderingar for kva slags informasjon som er kritisk for samfunnet, er viktigare enn nokon gong. Informasjon som samfunnet ikkje har råd til å tape, bør underleggjast ei form for nasjonal kontroll og ikkje outsourcast utan gode prosessar, seier fagdirektør for sikkerheitssystem i Nasjonalt tryggingsorgan Roar Thon til Klassekampen.

I Sverige rullar ein IT-skandale der sensitive opplysningar om personar under vitnevern og om svensk infrastruktur kan ha hamna i hendene på uvedkommande fordi austeuropeiske IT-arbeidarar utan sikkerheitsklarering har fått tilgang til Transportstyrelsens datasystem etter ei IT-outsourcing.

Thon meiner det er god kontroll på norske, offentlege register. Til Klassekampen seier han at ein av lærdommane frå den svenske skandalen er at når stadig fleire offentlege tenester blir digitalisert, må aktørane gjere heilskaplege risikovurderingar som omfattar meir enn sin eigen sektor.

