Få kjenner til Nasjonal helseportal

Trass i ein ørliten framgang frå i fjor til i år oppgir 45 prosent av befolkninga at dei ikkje kjenner til Nasjonal helseportal, viser den landsomfattande undersøkinga frå Norsk e-helsebarometer.

Det er for dårleg, meiner seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har gjennomført undersøkinga.

– I eit land der vi omfamnar digital teknologi, er vi kravstore og forventar gode, brukarvenlege løysingar. Og ikkje minst at styresmaktene driv opplysningsarbeid som gjer at vi finn fram til dei, seier han.

I undersøkinga svarer sju av ti at det er viktig at helsesektoren er på lik linje med andre samfunnsinstitusjonar i digitaliseringsprosessen. Samtidig meiner 46 prosent at helsesektoren heng etter digitalt.

Ein av tre har heller ikkje høyrt om MinJournal.no, den digitale journaltenesta for pasientar i helseregionen Sør-Aust.

