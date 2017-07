Mann dømt for drapsforsøk etter knivstikking i Odda

Ifølgje NRK slår dommen frå Hardanger tingrett fast at 42-åringen knivstakk ein annan mann to gonger i magen. Offeret hadde livstruande bløding, men klarte seg etter livreddande sjukehusbehandling.

Den tiltalte mannen vedgjekk i retten at han stod bak knivstikkinga, men hevda at det ikkje var noko drapsforsøk frå hans side. Han har forklart at han handla i nødverje.

Knivstikkinga skjedde i ei leilegheit i Odda, natt til laurdag 26. november.

(©NPK)