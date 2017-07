Søviknes: Storsamfunnet skal hjelpe flaumoffera

Statsråden var på synfaring i flaumråka Utvik i Stryn kommune i Sogn og Fjordane onsdag.

– Det er store skader i Utvik, og det gjer sterkt inntrykk når ein ser eit lite lokalsamfunn som er så hardt råka, seier Søviknes til NTB. Han understrekar at styrken i lokalsamfunnet tydeleg blir vist i slike situasjonar.

– Både beredskapsleiinga, Røde Kors og dei lokale naudetatane har gjort ein formidabel innsats. Dette går i ulike fasar, og no har dei vore gjennom den mest kritiske fasen – med sikring av liv og redningsarbeid. No startar gjenoppbygginga, og då blir det ein dialog mellom lokale og statlege styresmakter, seier han.

Han avviser til dels kritikken som er komen om at meir burde vore gjort for å unngå flaumskadar i dette området, men seier Stryn kommune skal sjå på detaljane i saka.

– Både Statens vegvesen og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vore på synfaring og var i ferd med å sette i verk tiltak, seier Søviknes. Han medgir likevel at innsatsen må bli skjerpa ytterlegare mot flaum i åra som kjem, og at kompetansen må bli styrka. Ikkje minst gjeld det kunnskap om dei mindre vassdraga, der flaum også kan gjere store skader, slik det skjedde i Utvik.

Fleire hundre skademeldingar

Onsdag ettermiddag var det kome inn 52 skader til Gjensidige forsikring. Hovudorganisasjonen Finans Norge hadde ikkje fått innrapportert tal frå bransjen samla, men går god for Gjensidiges anslag på at det totale skadeomfanget truleg vil kome opp i 200 skadar, og at det samla er snakk om store erstatningsbeløp. Det opplyser direktør for forsikringsdrift i Finans Norge, Geir Trulserud, til NTB.

– Det er for tidleg å seie noko om den totale kostnaden, men som bilda frå området viser er det store lokale øydeleggingar. Erstatningssummane vil nok fort komme opp i eit tosifra millionbeløp, seier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige til NTB.

Skademeldingane er i hovudsak bygningsskadar i Sogn og Fjordane etter det kraftige regnvêret som skapte flaum og til dels store øydeleggingar måndag. I tillegg kjem skadar på for eksempel køyretøy og båtar.

Ventar fleire skademeldingar

– Vi forventar at det kjem fleire skademeldingar utover veka når folk får oversikt over eigedommane sine, seier Eklo.

Gjensidige anslår at det totale talet på skademeldingar så langt ligg ein stad mellom 150 og 200 skadar. Skadane er alt frå vassinntrenging i kjellarar til totalskadar der vassmassane har rive med seg heile bygg.

Ifølgje energiminister Terje Søviknes er NVE alt i gang med gravearbeidet for å leie vassdraga tilbake til sine opphavlege løp. Deretter kjem arbeidet til Statens vegvesen, som vil koste fleire titals millionar, og skadar på hus og bygningar.

– Då er vi raskt over 100 millionar kroner, seier han og påpeiker at regjeringa har auka løyvingane til flaumsikring kvart einaste år, og den vil fortsette med det.

– Det er rimelegare å sikre på førehand enn å byggje opp igjen etterpå.

Oppryddinga i gang

I tillegg til Utvik er Sandane og Breim i Gloppen kommune særleg råka av flaumen.

Stryn energi melde onsdag morgon at det er stabil forsyning i området. Ti abonnentar er utan straum. Vannverket er forsynt med straum frå aggregat og blir kopla til nett seinare onsdag, melder NVE.

– Oppryddingsarbeidet er godt i gang, og det vil halde på framover. Det blir arbeidd med å få på plass ei mellombels bru over Storelva i Utvik sentrum, seier ordførar Sven Flo i Stryn kommune til Fjordingen . Ifølgje Søviknes skulle brua stå klar til bruk allereie onsdag kveld, mens det vil ta tid å få reparert fylkesvegen over Utviksfjellet.

