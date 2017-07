Skulle flytte plante – fann 4.400 år gammal øks i hagen 

Sverre Simonsen frå Tjøme skulle flytte ein peonplante i hagen sin, då han plutseleg oppdaga eit skaftlaust øksehovud av diabas og flintstykke 20 centimeter ned i bedet. Øksa skal vere eit offerfunn frå rundt 2.400 f.kr, og er dermed rundt 4.400 år gammal, skriv Tønsbergs Blad .

Bergingane er gjort av direktør ved Kulturhistorisk museum Håkon Glørstad. Ifølgje han er funnet gjort midt i det eldste gardsmiljøet på Tjøme. Flintstykka som blei funne er emne til sigdar, knivar, skraparar og pilspissar.

– Flinten er enten gravlagt for seinare bruk, eller som eit offer til høgare makter. Plasseringa, tett inntil fjellet, gjer at eg trur mest på offerteorien. Den er typisk for offer frå den tida, seier han til avisa.

Han legg til at flinten truleg stammar frå Sør-Sverige eller Danmark, fordi kvaliteten er så god.

Ifølgje Glørstad er funnet svært uvanleg. Det er berre gjort tre eller fire slike funn på Austlandet sidan starten av 1980-talet. Øksehovudet og flinten høyrer til i Oldsaksamlinga ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og vil bli frakta dit etter at det er gjennomført vidare undersøkingar på funnstaden.

