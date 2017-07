Støre droppar MDG og Raudt

– Det er uaktuelt for Arbeidarpartiet å gå i regjering med Raudt eller MDG. Det er av respekt for forskjellane i politikken og for deira og våre veljarar, seier Støre til VG .

Støre er for tida på Vestlandet på valkampturné. Ap-leiaren vil bruke onsdagen i Stavanger.

– Eg vil finne det naturleg å ha samtalar med Senterpartiet, SV, Kristeleg Folkeparti og Venstre for å avklare deira syn på saker og eventuelt regjeringssamarbeid, seier Støre på spørsmål om kva parti han kan sitte i regjering med.

På landsbasis har Arbeidarpartiet gått noko tilbake sidan i fjor haust, men målingane tyder framleis på regjeringsskifte. Oppslutninga ligg i dag på rundt 32 prosent, mot 30,8 prosent i valet i 2013.

Det er ti månader sidan dei fire borgarlege partia Høgre, Frp, Kristeleg Folkeparti og Venstre sist hadde fleirtal på snittet av målingane, ifølgje Pollofpolls.

– Eg trur framleis vi har ei gruppe igjen som vi kan nå av folk som sit på gjerdet. Vi har gått noko ned sidan før jul, men ligg framleis veldig godt an, sa Støre førre veke.

