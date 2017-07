Turistmagnetar slit med avføring og forsøpling – no krev politikarar turistskatt

Listetoppane til SV, Raudt, KrF og Venstre i Nordland ønsker innføring av ein turistskatt, mens Sp og Aps listetoppar meiner staten må bidra meir for å avhjelpe problema den auka turiststraumen fører med seg for små lokalsamfunn. Miljøpartiet Dei Grøne ønsker andre verkemiddel, mens berre dei lokale listetoppane til Høgre og Framstegspartiet seier blankt nei, ifølgje VG .

Krava om ein eller annan form for tilleggsbetaling frå turistane er blitt aktualisert i sommar, som følgje av fleire nyheitsoppslag om toalett langs vegane som er ute av stand etter manglande vedlikehald, forsøpling og slitasje som følgje av turisme og sikkerheitsproblematikk ved spesielt utsette turistmål.

KrF lovar skatt

Kommunane får overføringar frå staten som i stor grad er basert på talet på innbyggjarar. Det gjer at turistdestinasjonar som Lofoten kjem dårleg ut, sidan turistane brukar infrastrukturen utan at det gir pengar i kommunekassen.

I Nordland er derfor auka politisk styrke bak krav om turistskatt, og også på Vestlandet er det aukande støtte til forslaget, ifølgje NRK . Nordland-topp Dagrun Eriksen i KrF lovar å innføre turistskatt dersom partiet får makta etter valet.

– Sørpå har dei ikkje skjønt kor stor belasting Lofoten blir utsett for. Så også turistane må vere med på eit spleiselag, og då kan ein turistskatt til eit felles fond skaffe pengar til slik nødvendig infrastruktur, sa ho til NRK i kommentar til doproblema langs turistvegane.

Svekkjer konkurransekrafta

Regjeringa argumenterte med at Noreg allereie er eit høgkostnadsland då dei la fram reiselivsmeldinga i vår, og la vekt på at dei auka kostnadane ein ekstraordinær turistskatt inneber ville vere skadeleg for konkurransekrafta til norsk turistnæring. Også stortingsfleirtalet har vendt tommelen ned for å innføre turistskatt.

– Reiselivsnæringa må finne ein eigna måte å finansiere dette på sjølv. Dei har allereie levert gode løysingar i ulike samanhengar, skriv statssekretær Dilek Ayhan (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i ein e-post til VG.

