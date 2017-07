– Folkehelsa har ikkje valt den beste HPV-vaksinen

I fjor vart over 500.000 kvinner vaksinerte mot livmorhalskreft i Noreg. Kvinner fødde i 1991 og seinare får tilbod om gratis vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft, men vaksinen som Folkehelseinstituttet har valt ut er ikkje den beste på marknaden, ifølgje ekspertar NRK har snakka med.

– Det er ein forskjell på 70 prosent vern og 90 prosent vern, seier professor emeritus Ole-Erik Iversen, som er overlege ved kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Han er ansvarleg for utprøving av HPV-vaksinen i Noreg og har forska på denne type vaksine i 15 år.

Iversen får støtte frå leiaren i Gynkreftforeningen, Jeanette Hoel. Ho meiner det burde vore vektlagt at den vaksinen som ikkje vart valt, også beskyttar mot kjønnssjukdommen kjønnsvorter.

– Det er klart at kjønnsvorter ikkje er relatert til kreft, men vi meiner dette vil motivere fleire til å ta vaksinen, seier ho.

Fagansvarleg Ingeborg Aaberge i Folkehelseinstituttet seier at kampen mot kjønnsvorter ikkje låg inne i mandatet for val av HPV-vaksine, og peikar på at vaksinen som er valt, i tillegg til å gi godt vern mot livmorhalskreft, også gir godt kryssvern, altså beskyttar mot andre typar av kreft.

Professor Iversen oppfordrar uansett alle kvinner til å ta den vaksinen som styresmaktene tilbyr.

