17 år gammal jente død etter knivstikking i Kristiansand, 15-åring sikta for drap

Politiet har arrestert 15-åringen som er sikta for drap og drapsforsøk etter knivstikking av ein kunde og ein tilsett ved butikken.

– Det var i går ettermiddag, 26. juli i 17.30-tida, at to personar vart knivstukne inne på butikken Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand, skriv politiet i ei pressemelding.

Like over midnatt vart ei 17 år gammal jente bekrefta død. Ho var vikar ved Coop Obs, melder Fædrelandsvennen .

– Det er med stor sorg at vi har fått melding om at ein av våre medarbeidarar på Coop Obs døydde som følgje av skadane ho vart påført i den tragiske hendinga i går. Våre tankar og djupaste medkjensle går til familie, kollegaer og etterlatne, seier administrerande direktør Tore Klovning i Coop Sørvest.

Det er etablert eit kriseteam saman med politiet for å ta vare på kollegaene, opplyser Klovning.

Rømt

Tilstanden til det andre offeret, ei kvinne i 20-åra, er førebels ukjent. Begge skal ha vore ved medvit då dei vart køyrde til Sørlandet sjukehus i Kristiansand.

Gjerningspersonen vart arrestert utan dramatikk ein annan stad på kjøpesenteret. Politiet ber vitne som har observert hendinga eller som har viktig informasjon, om å ta kontakt.

– Ho hadde tidlegare på dagen rømt frå ein barnevernsinstitusjon på Sørlandet, opplyser fungerande påtaleleiar Cecilie Pedersen Hille.

Ho opplyser om at pårørande er varsla.

Skal ha trua fleire

Senterdirektør Ruben Storevold opplyser i ei skriftleg fråsegn til Fædrelandsvennen at Nokas' sikkerheitspersonell evakuerte senteret og bad butikkane om å stengje fram til dei fekk oversikt over situasjonen.

Fleire personar var likevel vitne til kaoset som oppstod like etter at meldingane om at folk måtte halde seg unna andre etasje gjekk ut over høgtalaranlegget.

Eitt av vitna fortel til Fædrelandsvennen at jenta skal ha trua fleire andre på senteret, mens eit anna vitne opplyser at dei to fornærma vart knivstukne i magen og i sida.

Politiet kan førebels ikkje bekrefte dette, men fortel at dei fekk svært mange meldingar om hendinga.

Pressekonferanse

Onsdag sa operasjonsleiar Audun Eide i Agder politidistrikt at gjerningspersonen var kjent for politiet frå før, men at det var uklart kva som ville skje med henne vidare.

Politiet kjenner ikkje til om det er ein relasjon mellom gjerningspersonen og dei to offera, og ønsker ikkje å gi meir informasjon natt til torsdag.

Det vil bli kalla inn til ein pressekonferanse på politihuset i Kristiansand torsdag formiddag.

