Eitt minutts stille på kjøpesenter etter knivdrap

Sikkerheitssjef Oda Stavnsborg i Olav Thon-gruppa, som eig kjøpesenteret, seier til NRK at det er ein tung dag for alle som jobbar der. Arbeidsdagen blei starta med eitt minutts stille.

– Våre tankar går no til våre tilsette som blei skadd og dei berørte. Vi har informert dei tilsette gjennom felles Facebook-gruppe og informert dei om at dei som har behov for å prate med nokon eller annan assistanse får oppfølging umiddelbart, skriv senterdirektør ved Sørlandssenteret Ruben Stenvold i ei skriftleg utsegn til Fædrelandsvennen .

17 år gamle Marie Skuland døydde på sjukehus etter at ho blei knivstukke inne i Coop Obs-butikken, der ho var sommarvikar. I tillegg blei ei 23 år gammal kvinne kritisk skadd. Ei 15 år gammal jente er arrestert i saka. Obs-butikken heldt stengt då senteret opna.

– Det er med stor sorg at vi har fått melding om at ein av våre medarbeidarar på Coop Obs døydde som følgje av skadane ho blei påført i den tragiske hendinga i går. Våre tankar og djupaste medkjensle går til familie, kollegaer og etterlatne, seier administrerande direktør Tore Klovning i Coop Sørvest.

Kristiansand kommune har sett krisestab etter hendinga.

– Det er heilt openbert at dette har vore ei vanskeleg oppleving for veldig mange. Vi prøver å få oversikt om kven som har behov for hjelp, seier fungerande ordførar i Kristiansand Jørgen Kristiansen (KrF) til NTB.

