Gode resultat for Statoil 

Driftsresultatet for Statoil for andre kvartal i år var på 3,02 milliardar dollar, ein auke frå 913 millionar dollar i same periode i 2016. Driftsresultatet er mykje betre enn spådd av analytikarane, som på førehand hadde spådd eit justert driftsresultat etter skatt på 2,93 milliardar dollar.

Dei tre første kvartala i fjor var Statoils svakaste sidan før finanskrisen, men i dei siste par kvartala har det gått betre, blant anna på grunn av høgare oljepris. Statoil fekk 44,50 dollar per fat for produksjonen sin i andre kvartal, mens dei i same periode i fjor berre oppnådde ein pris på 39,4 dollar per fat. Den verste nedturen for selskapet kan no vere over.

– Våre solide finansielle resultat og sterke kontantstraum er eit resultat av god drift med høg produksjonsregularitet og vidare kostnadsforbetringar. Med oljeprisar på rundt 50 dollar per fat leverer vi 4 milliardar dollar i fri kontantstraum, og vi har redusert gjeldsgraden med 8,1 prosentpoeng sidan byrjinga av året, skriv konsernsjef i Statoil ASA Eldar Sætre i ei pressemelding.

Etter ein god start for selskapet i 2017, ser Sætre lyst også på tida framover for Statoil.

– Vi forventar å levere ein produksjonsvekst på om lag fem prosent i år, samtidig som vi vil realisere ytterlegare éin milliard dollar i effektivisering, seier konsernsjefen.

Statoil planlegg også totalt rundt 30 leitebrønnar i år, etter å ha bora 14 så langt i år og gjort ni funn.

