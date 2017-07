Mann kritisk skadd i arbeidsulykke på Bergensbanen

Mannen er innlagt på Haukeland sjukehus.

Bane Nor bekreftar overfor NRK at mannen arbeider for eit firma som jobbar for dei.

Mannen kom i kontakt med køyreleidningen som gir straum til toget på Hallingskeid i Ulvik kommune på Bergensbanen. Leidningen har 16.000 volt i seg, ifølgje Bane Nor.

Politiet fekk melding om ulykka 05.29 torsdag.

Bane Nor fortel at det blir bygt eit snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid, og at ulykka truleg har skjedd i forbindelse med dette.

Arbeidstilsynet er varsla om saka.

(©NPK)