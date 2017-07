Mann sikta for skyting i Oslo

Oslo politidistrikt opplyser på Twitter at mannen er gripen. I løpet av to timar torsdag formiddag fekk politiet melding om to skyteepisodar på to forskjellige stadar i Oslo.

– Det kan sjå ut som om det er ein samanheng mellom skytesakene. Vi jobbar framleis med å innhente informasjon, skriv politiet 11.15.

Politiet opplyste til NTB i 10.30-tida at dei ikkje kan sjå bort frå at det er fleire gjerningspersonar involvert.

Operasjonsleiar Marita Aune i Oslo politidistrikt seier til NTB at ein person er innlagt på Ullevål sjukehus med alvorlege skadar etter hendinga på Etterstad.

– Vi jobbar breitt og med å sikre spor på åstaden, og avhøyr av vitne. Dersom nokon i området har sett hendinga, ber vi dei å ta kontakt med politiet, seier innsatsleiar på staden, Svein Arild Jørundland.

Fann person skoten

Politiet rykte ut til Etterstadgata etter melding om ein skyteepisode 9.22. Politiet fann kort tid etter ein person skoten i gata og sperra av eit område i nærleiken av ein frisørsalong. Det er førebels uklart om skyteepisoden skjedde innan- eller utandørs. Ifølgje NTBs fotograf på staden var det mellom 15 og 20 væpna politifolk i området.

Dette var den andre skyteepisoden i Oslo torsdag morgon. Ein dryg time tidlegare fekk politiet melding om at ein person vart skoten på Majorstua. Personen som vart frakta til Ullevål sjukehus med lettare skadar, vart truleg skoten i ein trappeoppgang, og tok seg deretter ut på gata. Ein forbipasserande melde frå til politiet.

– Målretta skyting

Politiet søkjer framleis etter gjerningspersonen på Majorstua, men dei ser ikkje vekk frå at det er fleire gjerningspersonar bak også denne episoden.

– Det er truleg ikkje snakk om ei tilfeldig hending – men ei målretta skyting, opplyser Aune til NTB.

Like før og etter hendinga vart det observert ein taxi i området, som politiet etterforskar nærmare.

Politiet opplyser at det var fleire personar i området då skyteepisoden skjedde. Dei gjennomfører no rundspørjingar og går gjennom videoopptak frå staden.