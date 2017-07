Politiet etterforskar samanhengen mellom fleire skyteepisodar i Oslo

– På bakgrunn av etterforsking så langt ønsker vi å undersøkje om det er ein samanheng mellom episodane, seier fungerande leiar for etterretning og etterforsking Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt til NTB.

Kristiansen ønsker ikkje å gå inn på kvifor politiet meiner det kan vere ei kopling mellom dei tre skyteepisodane, som har skjedd med berre få dagars mellomrom i Oslo på dagtid.

Hittil er ein mann arrestert og sikta for drapsforsøk etter at ein mann blei funne skoten og med alvorlege skader på Vålerenga torsdag morgon. Mannen blei truleg skoten i eit anna område før han kom seg til Vålerenga, ifølgje Kristiansen.

– Både den sikta og dei fornærma i skyteepisodane er kjenningar for politiet, og dei har alle vore involvert i alvorleg kriminalitet, opplyser Kristiansen.

Truleg fleire gjerningspersonar

Politiet ser ikkje vekk frå at det kan vere fleire gjerningspersonar – også i episoden på Majorstua, der ein mann blei lettare skadd i ein skyteepisode i Sørkedalsveien ein dryg time tidlegare. Ingen er hittil arrestert eller mistenkt for skytinga, som politiet omtaler som «målretta».

I 11-tida torsdag bekrefta politiet overfor NTB at dei undersøkjer moglege forbindelsar mellom dei to episodane. På ettermiddagen blei det kjent at dei også undersøkjer om det er ein samanheng mellom dei to episodane og skytinga på Grünerløkka laurdag.

– Vi etterforskar bredt med å avhøyre vitne og gjennomføre åstadsundersøkingar. Vi skal avhøyre både vitne, dei fornærma og den sikta, seier Kristiansen.

Ikkje latt seg avhøyre

Laurdag ettermiddag blei ein mann alvorleg skadd i ein skyteepisode på Grünerløkka i Oslo. Men ingen er mistenkt eller arrestert i saka så langt. Den fornærma mannen har ikkje vore villig til å la seg avhøyre av politiet i etterkant.

Politiet meiner innbyggjarane i Oslo har grunn til å føle seg trygge.

– Vi meiner at ingen av skyteepisodane har gått føre seg i offentlege rom. Men vi ser svært alvorleg på det at folk ferdast rundt med våpen. Vi driv førebyggjande arbeid og har patruljeverksemd. Vi har også skjerpa straffenivået på å bere ladd våpen og kniv på offentleg stad, noko som verkar førebyggjande, seier Kristiansen.