Sjukepleiarane trappar opp streiken i Kreftforeningen

– Vi trapper opp streiken fordi det ikkje har skjedd noko som helst i denne saka. Så langt har vi hatt ei forsiktig opptrapping, der vi begynte med 19 i streik, og trappa opp med éin og éin. No tar vi ut fire til og har totalt 25 sykepleiarar i streik, seier nestleiar i Sykepleierforbundet Solveig Bratseth til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Dermed vil Kreftforeningens kontor i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar, Trondheim og Tønsberg vere i streik frå og med måndag 7. august. Berre ni av sjukepleiarane som er tilsette i Kreftforeningen, streikar ikkje.

– No har vi streika i over to månader. Det som er nytt no, er at vi rammar distrikta også, seier Bratseth.

Då Kreftforeningen gjekk frå arbeidsgjevarforeininga Virke til NHO Abelia, vart sjukepleiarane rekna for å vere funksjonærar og mista dermed tariffavtalen dei hadde som sjukepleiarar. Dei meiner dei misser både streikerett og minstelønnssatsar i det nye avtaleverket, og streikar for å få behalde sjukepleiaravtalen.

Foreininga meiner det er urimeleg at sjukepleiarane skal behalde sjukepleiaravtalen når dei på same arbeidsplass har tilsett for eksempel juristar som funksjonærar i liknande stillingar.

– Denne streiken handlar ikkje om lønn eller arbeidsvilkår, men om at NSF ikkje har tillit til at lokale partar kan finne gode løysingar. Vi har tilbode to tariffavtaler som tilsvarande yrkesgrupper i Kreftforeningen har, men Sykepleierforbundet har avvist begge, seier administrerande direktør i NHO Abelia Håkon Haugli til ANB.

