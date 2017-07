Sterkt resultat for Statoil redda Oslo Børs 

Statoil var den mest omsette aksjen torsdag og steig med 1,75 prosent. Olje- og gasselskapet la torsdag morgon fram eit driftsresultat for andre kvartal som var mykje betre enn det analytikarane spådde på førehand.

Dei fleste andre aksjane på omsetningstoppen opplevde nedgang torsdag. Telenor fall 0,88 prosent, DNB gjekk ned 0,79 prosent og Marine Harvest 0,20 prosent, mens Norsk Hydro hadde ein svak oppgang på 0,10 prosent.

Dei leiande børsane i Europa var også prega av nedgang torsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt fall 0,77 prosent, FTSE 100 i London gjekk ned 0,15 prosent og CAC 40 i Paris gjekk ned 0,11 prosent.

Ved børsslutt torsdag blei eit fat nordsjøolje omsett for 51,22 dollar. Dette er noko opp frå same tid onsdag då den blei omsett for 50,58 dollar.

