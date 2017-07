15-åringen avhøyrt om knivstikkinga i Kristiansand

Det er mange spørsmål utan svar i saka, og politiet sa fredag formiddag at dei ikkje veit noko om kva som forårsaka knivstikkinga inne på Coop Obs på Sørlandssenteret onsdag.

– Vi prøver å kartleggje, kvifor skjedde det som skjedde? Vi har gjennomført ei rekke avhøyr av vitne i saka, sa påtaleansvarleg Cecilie Pedersen Hille hos politiet i Agder til NTB.

Kollega Arne Sundvoll opplyser at jenta har vore inne og gitt frå seg ei lengre forklaring fredag kveld.

– Ho var inne til avhøyr ei god stund. Kva ho seier vil vi ikkje gå inn på no, seier han til NTB, og legg til at politiet mest sannsynleg ikkje vil komme med meir informasjon i løpet av helga.

Forsvararen til 15-åringen, Hege Klem, bekreftar at klienten har forklart seg.

–Men utover det har eg ingen kommentar, seier ho til NTB. Ho vil heller ikkje utdjupe meir om historikken til jenta, eller bakgrunnen for at ho ikkje erkjenner straffskyld.

Betring for 23-åring

Onsdag kveld blei 17 år gamle Marie Skuland drepen med kniv inne i Obs-butikken der ho var sommarvikar.

I tillegg blei ein 23 år gammal kunde knivstukken. Ho blei køyrt til Sørlandet sjukehus etter knivstikkinga, men blei i løpet av den neste natta overført til Ullevål sjukehus i Oslo.

Tilstanden til kvinna blir fredag kveld beskrive som alvorleg, men stabil. Ho blei sist operert torsdag kveld.

– Tilstanden til kvinna er blitt nedgradert frå kritisk til alvorleg, noko som betyr at det har vore ei positiv utvikling. Det vurderast no at ho ikkje lenger er livstruande skadd, seier sjukehusdirektør ved Sørlandet sjukehus Jan Roger Olsen til NTB.

Sjukehuset innrømmer feilvurdering

Den 15 år gamle jenta som er sikta i saka, har fleire gonger vore i kontakt med barnevern, psykisk helsevern og politiet. Kort tid før knivstikkinga rømte ho frå ein barnevernsinstitusjon der ho budde.

I eit blogginnlegg som blei publisert tidlegare i år, kritiserte den drapssikta jenta helsevesenet for delar av den behandlinga ho har fått.

Jenta har den siste tida vore under behandling på Sørlandet sjukehus, som har meldt saka inn til Statens helsetilsyn. I løpet av neste veka skal Helsetilsynet vurdere om saka skal bli granska, ifølgje Fædrelandsvennen .

Sjukehusdirektøren seier til Dagbladet at dei hadde vurdert 15-åringen som ein person som kunne skade seg sjølv, men at dei ikkje hadde vurdert det dit hen at ho kunne skade andre.

– Det er ikkje anna å seie i ettertid enn at det har vore ei feilvurdering, seier Olsen, som likevel har understreka at sjukehuset ikkje har funne feil eller manglar i behandlinga av jenta.

Fengsla

Den sikta 15-åringen blei fredag varetektsfengsla i to veker med brev- og besøksforbod. Fredag er ho likevel framleis innlagt på psykiatrisk avdeling for undersøking.

– Vi tar sikte på å overføre henne til fengsel i byrjinga av neste veke. Sjukehuset har bedt om litt tid for å vurdere tilstanden hennar, og det får dei, seier Hille.

Framover vil politiet konsentrere seg om tekniske undersøkingar og avhøyr av sentrale vitne, og dei ber folk som bidrog med førstehjelp, om å melde seg. Historikken til 15-åringen, og hennar bevegelsar i forkant av knivstikkinga, er også interessante for politiet.

Obs-butikk opna

Obs-butikken der knivstikkinga skjedde, heldt stengt torsdag, men fredag var dei tilsette tilbake på jobb. Dei er prega av at ein kollega er død og ein kunde er skadd.

–Vi hadde ei samling i dag tidleg. Det har vore eit krevjande døgn for mange av oss som er tilsett i Coop. Vi hadde ein god prat og alle er prega av situasjonen. Vi følte no at det var riktig å opne butikken, sa administrerande direktør Tore Klovning i Coop Sørvest til NTB fredag formiddag.

Det er sett opp ei kondolansebok inne i butikken, og mange kundar kjem innom for å legge ned blomster.

