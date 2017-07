Analytikarar trur på endå sterkare krone framover

– Når det er såpass kraftig betring i norsk økonomi som det har vore det siste året, faktisk betre enn venta, er det paradoksalt at krona er svakare no enn ved inngangen av året, seier Øystein Børsum til Dagens Næringsliv , som siktar til kroneutviklinga mot euro.

Han er sjeføkonom i Swedbank og ein av dei avisa har snakka med som er mest positiv til krona. Auken i juli har styrkt krona med omkring 60 øre mot amerikanske dollar og 30 øre mot euro.

Utviklinga heng saman med oljeprisen og det avtakande bustadmarknaden, meiner Børsum.

– Utanfrå kan det ikkje sjå bra ut at bustadprisane fell etter 20 år med auke, men vi har eit anna perspektiv. Dette er Oslo-spesifikt. No svarer tilbodet på bustader endeleg, og tilbodet kjem kraftig. Det betyr at prisoppgangen i fjor var for sterk og må korrigerast tilbake. Derfor kan vi vente ei sterkare krone igjennom hausten etter kvart som dette biletet festar seg, seier han.

